Super Animal Royale feiert Sommer-Event

Im 64-Spieler Battle Royal Super Animal Royale geht es rund - im Super Summer Royale-Event. Das ist schon in vollem Gange und läuft unter anderem auf der Xbox noch bis zum 20. Juli. Eure Aufgabe: Obstkörbe sammeln.

Durch das Sammeln könnt ihr acht neue limitierte Sommerbelohnungen sowie 17 wiederkehrende Gegenstände aus vorherigen Summer-Royale-Events freischalten. Neu sind auch sommerliche Tiere - mithilfe von DNA könnt ihr im Forschungslabor den Super-Drachenfrucht-Wolf und das Super-Avocado-Faultier züchten.

Was es noch so gibt? Am südlichen Ufer warten Strandbälle drauf, von euch gekickt zu werden. Warum? Na, weile s Spaß macht! Aber lasst euch nicht zu sehr ablenken - es ist eben immer noch ein Battle Royal.

Quelle: Modus Games