Auf allen Plattformen erhältlich: Super Animal Royale

Raus aus dem Early Access, rein in den Spaß: Super Animal Royale ist ab sofort auf dem PC und Konsolen wie der Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Zeitgleich startet auch schon die Season 1 - was neue Inhalte bedeutet.

Spieler können sich ab sofort in der Haut der neuesten Züchtung in die Schlacht stürzen – die Superfrösche! Und was wäre ein Supertier ohne ein weiteres kleines, putziges Tierchen, das ihm folgt? Mini-Haustiere sind jetzt verfügbar! Diese Haustiere können im S.A.W.-Laden gekauft oder mit dem neuen Animal Pass freigeschaltet werden. Zudem können Spieler die Tierchen auf der brandneuen Streichelzoo-Karte besuchen und ihnen dort zwischen all der martialischen Action ein bisschen Liebe entgegenbringen.

Außerdem können sich Fans mit dem brandneuen Super Animal World Animal Pass eine Reihe von zusätzlichen Belohnungen, Kosmetika und weiteren Goodies sichern. Zusätzlich erhält das Spiel ein Archivsystem, das es den Spielern ermöglicht, zuvor erhältliche Pässe zu kaufen und in einer druckbefreiten Umgebung – ohne Verfallsdatum im Hinterkopf – Spaß zu haben. Das Archiv umfasst derzeit zwei Pässe aus den Early-Access-Seasons. Zusätzliche kosmetische Items wie das Krieger-Outfit, die Super-Krieger-Schädelkatze und die Macuahuitl-Nahkampfwaffe sind ab sofort für eine begrenzte Zeit im Season 1 Starter-Pack erhältlich.

Super Animal Royale ist ein Battle Royale mit einem zoologischen Twist. Spieler wählen ihr liebstes knuddeliges, genetisch verändertes Tier aus über 300 Rassen. Bei einer Auswahl aus mehr als 600 kosmetischen Gegenständen ist für jeden Typ was dabei und Spieler können sich super-stylisch vom Rücken eines Riesenadlers in einen Kampf auf Leben und Tod gegen 63 Kontrahenten stürzen! In den intensiven Matches schießen die putzigen Tierchen mit Schrotflinten auf Spatzen, werfen mit Granaten und Bananen um sich und reiten auf Emus und Hamsterbällen an die Spitze der Nahrungskette. Die explosive isometrische Action paart sich perfekt mit dem ausdrucksstarken Flat-Design-Stil, und das innovative Fog-of-War-System ermöglicht ein Spielerlebnis, das gleichermaßen tiefgründig und strategisch wie spaßig und zugänglich ist.

