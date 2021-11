Sudfranzösischer Flair im neuen Landwirtschafts-Simulator 22-Trailer

Der Landwirtschafts-Simulator 22 ist nicht mehr weit entfernt, ab dem 22. November kann auf der Xbox One, Xbox Series X/S und Co. wieder gefarmt werden - und anderem im malerischen Haut-Beyleron, der neuen, in Südfrankreich angesiedelten Karte, die ihr heute im Trailer bestaunen könnt.

Französisches Flair

Inspiriert von den berühmten mediterranen Landschaften Südfrankreichs wie Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur oder Beynac-et-Cazenac ist diese riesige Karte der ideale Ort für üppige Weinberge oder sonnenverwöhnte Olivenhaine. Diese neuen Fruchtsorten des Landwirtschafts-Simulator 22 lassen sich nach der Ernte zu Traubensaft, Rosinen oder Olivenöl verarbeiten und sorgen so für zusätzliche Einnahmen in der Hof-Kasse. Ist die Arbeit getan, lädt die idyllische Landschaft zum Erkunden ein: Spielende entdecken auf ihren Touren traditionelle Hausboote, eine alte Burg und viele weitere Sehenswürdigkeiten.

Wir haben geöffnet!

48 Felder unterschiedlichster Form und Größe sind auf der abwechslungsreichen Haut-Beyleron-Karte zu finden – natürlich mit der Option, weitere Ackerflächen zu erstellen. Dank der neuen Produktionsketten erweitern Spielende ihren Hof um verschiedene Betriebe und bauen so ein ganzes Geschäftsimperium auf. Und das nicht nur alleine: Im Cross-Plattform-Multiplayer-Modus des Landwirtschafts-Simulator 22 siedeln sich mehrere Farmer:innen an verschiedenen Orten der Karte an und spielen gemeinsam.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 des Entwicklers und Publishers GIANTS Software erscheint am 22. November für PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.

Quelle: astragon Entertainment