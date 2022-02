Street Fighter 6 in der Entwicklung XBU MrHyde am Mo, 21.02.2022, 17:25 Uhr

Wie Capcom heute mitteilte, arbeitet man Street Fighter 6. Für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir würden uns freuen, wenn die Xbox Konsolen auch in den Genuss des Kampfspiels kommen werden. Weitere Informationen werden diesen Sommer bekannt gegeben.



Der Teaser-Trailer zeigt einen Blick in die Zukunft von Street Fighter™, in dem sich Serien-Hauptdarsteller Ryu mit dem neuen Herausforderer Luke misst. Der 45. und letzte Charakter in der Liste von Street Fighter™ V soll eine Schlüsselrolle im nächsten Street Fighter-Projekt spielen, was nun bestätigt wurde.

Quelle: Capcom