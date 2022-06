Story-Trailer kündigt Serial Cleaners für September an XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 17:50 Uhr

Serial Cleaners ist die Fortsetzung von Serial Cleaner und hat nun einen neuen Story-Trailer spendiert bekommen. Der enthüllt nicht nur Details zur Geschichte, er verrät uns auch, dass das Spiel am 22. September für alle aktuellen Plattformen, also auch Xbox One und Xbox Series X/S, erscheinen wird.

In der schmutzigen Unterwelt des New Yorks der 90er Jahre können die Spieler:innen vier verschiedene Tatortreiniger spielen, die die grausamen Nachwirkungen von Gangsterüberfällen und schiefgelaufenen Jobs aufdecken sollen. Nur ist diesmal nicht alles so, wie es scheint!

Serial Cleaners erscheint auf Steam, Epic, GOG, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch

