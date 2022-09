Serial Cleaners ist auf der Xbox verfügbar XBU MrHyde am Fr, 23.09.2022, 13:00 Uhr

505 Games und Draw Distance geben bekannt, dass der Action-Stealth-Titel Serial Cleaners jetzt erhältlich ist. In der Fortsetzung des 2017 erschienenen Indie-Hits Serial Cleaner schlüpfen die Spieler in die Schuhe der vier Anti-Helden Bob C. Leaner, Psycho, Lati und Vip3r.



Ihre Aufgabe ist es, Beweise und Spuren zu vernichten, die die skrupellose Mafia im New York der 90er-Jahre hinterlässt. Die vier Charaktere haben dabei ihre eigenen Talente, die vom Computer-Hacken bis zum Zerlegen von Leichen reichen – was sie zur perfekten Truppe für diese makabere Arbeit macht. Die Spieler müssen ihre Aufgaben fein säuberlich erledigen, um nicht von der Polizei erwischt zu werden und erfahren währenddessen immer mehr über die Geschichten der Crew-Mitglieder.

Quelle: 505 Games