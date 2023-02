STORY OF SEASONS: A Wonderful Life erscheint im Juni XBU MrHyde am Mi, 08.02.2023, 11:15 Uhr

Der Release-Termin für STORY OF SEASONS: A Wonderful Life wurde jetzt bekannt. Das Spiel erscheint am 27. Juni für Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch und PC via Steam. Das Spiel erscheint in verschiedenen Versionen. Die Standard-Variante gibt es für 39,99 Euro während es eine Premium-Version für 10 Euro mehr geben soll.

Quelle: Marvelous Europe