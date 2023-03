Neuer Trailer zu STORY OF SEASONS: A Wonderful Life XBU MrHyde am Mi, 22.03.2023, 14:30 Uhr

Ende Juni wird mit STORY OF SEASONS: A Wonderful Life ein Spiel erscheinen, welches sich vor allem an jüngere Gamer richtet. Was Kinder an relaxendem Gameplay erwarten können, zeigt ein neues Video von Marvelous Europe und XSEED Games.

Quelle: Marvelous Europe