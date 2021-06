Stimmt euch auf die Tore von Oblivion ein - neuer Trailer zu The Elder Scrolls Online XBU TNT2808 am Mi, 02.06.2021, 13:30 Uhr

Was für Erinnerungen habt ihr an die Elder Scrolls Reihe? Sind es die Schlickschreiter in Morrowind, die eisigen Berge in Skyrim oder etwa die finsteren Tore von Oblivion? Wenn ihr am ehesten an die Höllentore gedacht habt, dürfte euch der neuste Trailer zu The Elder Scrolls Online gefallen. Denn darin geht es eben um jene Tore, die man schon in Oblivion bereisen musste. Zur Einstimmung auf die Erweiterung Blackwood, in der euch auch die Tore erwarten, haben wir einen über drei Minuten langen Trailer für euch.

Ab dem 08. Juni könnt ihr dann selbst die Abenteuer in den Toren von Oblivion erwarten, dann nämlich erscheint die Erweiterung The Elder Scrolls Online: Blackwood auf der Xbox One und den Series-Konsolen. Eine Woche später, am 15. Juni, wird The Elder Scrolls Online dann übrigens an die Xbox Series X und S angepasst.

Quelle: Microsoft