Steve Jackson's Sorcery! steht kurz vor dem Release XBU MrHyde am Mi, 08.06.2022, 18:00 Uhr

Am 23. Juni wird Steve Jackson's Sorcery! auch auf den Xbox Konsolen digital verfügbar sein und kann via Xbox Play Anywhere Funktion sogar auf dem PC weitergespielt werden. Zu der Abenteuerspiel-Edition haben wir natürlich auch ein kurzes Video für euch.

Quelle: No Gravity Games