Starsand ist für Xbox Konsolen erhältlich XBU MrHyde am Mo, 21.11.2022, 16:30 Uhr

Starsand ist ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4 und PC verfügbar. Hier sind der Release-Trailer und weitere Infos für euch:



Fernab jeglicher Zivilisation kämpfst du dich durch einsame Dünen, immer auf der Suche nach der nächsten Wasserstelle, die allerdings nicht nur Wasser und Essen für dich bereit hält. In den Oasen lauern ebenso große Gefahren, wie in den Weiten der Wüste. Stürme, Kälte, mysteriöse Kreaturen, Hunger sind nicht die einzigen Bedrohungen. Sei achtsam, erkunde die Welt mit all ihren Besonderheiten und entschlüssle das allumfassende Geheimnis. Baue Dir eine starke Basis/Festung, um Dich vor den vielen lauernden Gefahren zu schützen. Nicht alles, was hier auf dich wartet, scheint irdischen Ursprungs zu sein...



Du fragst dich, wie es passieren konnte, dass ausgerechnet du hier landest? Es gibt für alles einen Grund. Finde lang vergessene Schriften, erforsche teils verfallene Monumente, baue dir Waffen, finde außerirdische Gesteine und mit etwas Glück kannst du einen tierischen Freund an deiner Seite haben. Kamele erleichtern dir deine Reisen. Achte gut auf sie, sie durchbrechen deine Einsamkeit.

Quelle: Toplitz Productions