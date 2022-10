Starsand: Der Sand der Ungewissheit schickt euch bald in die Wüste XBU MrHyde am Mi, 19.10.2022, 15:30 Uhr

Das Wüstenabenteuer Starsand: Der Sand der Ungewissheit wurde von Toplitz Productions für den 17. November 2023 angekündigt. Das Spiel wird vom Tunnel Vision Studio entwickelt und wird für Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 sowie in der PC-Version 1.0 erscheinen.



Starsand ist ein Wüsten-Survival-Spiel, das dich in eine offene Welt entführt, die wie die Erde wirkt und dennoch fremdartig ist. Gefahren, Geheimnisse und Rätsel erwarten dich! Finde heraus, was genau passiert ist, wo du dich befindest und was dich mit der Geschichte einer ausgestorbenen Zivilisation verbindet. Wird es dir gelingen, in der unwirtlichen Umgebung zu überleben, Antworten zu finden und den Weg zurück in dein altes Leben zu gehen?

Quelle: Toplitz Productions