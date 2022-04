Starfield stellt Vasco vor

Vasco, der Expeditionsroboter der Constellation, ist einer der vielen Begleiter, denen ihr auf euren Reisen in Starfield begegnen werdet. Möchte nicht jeder mal das Sternenmeer mit einem liebenswerten Roboter an seiner Seite erkunden? Auch beim Team von Bethesda Game Studios ist Vasco besonders beliebt. Lead Artist Istvan Pely erklärt in diesem Video ein wenig über Vasco und wieso er zu den Lieblingsbegleitern der Entwickler gehört.

Quelle: BethesdaSoftworks