Starfield rockt mehr als 6 Mio. Spieler weltweit

Das neue Sci-Fi-Rollenspiel Starfield hat den bisher besten Spiele-Launch des Unternehmens geschafft. Inzwischen kann der Titel weltweit mehr als 6 Mio. Spieler verzeichnen. Starfield ist seit dem 1. September im Early Access erhältlich und wurde am 6. September für alle Spieler freigeschaltet.

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW