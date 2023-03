Star Wars Jedi: Survivor enthüllt Story-Details

Electronic Arts, Respawn Entertainment und Lucasfilm Games geben neue Einblicke in die Geschichte von Star Wars Jedi: Survivor, das am 28. April 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wird. Das nächste Kapitel der beliebten Star Wars-Action-Adventure-Reihe wird von dem bewährten Team von Respawn unter der Leitung von Game Director Stig Asmussen entwickelt und präsentiert Cal Kestis (Cameron Monaghan) als stärkeren und erfahrenen Jedi-Ritter, der die Hoffnungen der Galaxis auf seinen Schultern trägt.



Dunkle Zeiten ziehen auf, während Cal Kestis einen sicheren Zufluchtsort fernab der Fänge des Imperiums sucht. Fünf Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Jedi: Fallen Order muss der gereifte Jedi-Ritter seinen Horizont erweitern, um im Schatten des Imperiums seine Bestimmung zu finden. Im Kampf gegen das Imperium und die skrupellosesten Gegner der Galaxis stehen Cal vertraute Freunde, wie Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck) und Merrin (Tina Ivlev) sowie neue Verbündete wie der Söldner Bode Akuna (Noshir Dalal) zur Seite. Cals Reise führt ihn sowohl an bekannte Orte der weit entfernten Galaxis als auch auf neue Planeten, darunter Koboh, die Heimat der Bedlam-Raiders.

Quelle: Electronic Arts