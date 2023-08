Star Wars Jedi: Survivor ist ebenfalls für Xbox One geplant XBU ringdrossel am Mi, 02.08.2023, 09:45 Uhr

In einer aktuellen Telefonkonferenz teilt Respawn mit, dass sich der Actiontitel Star Wars Jedi: Survivor für Xbox One und PlayStation 4 in einer frühen Phase der Entwicklung befindet. Ein Releasedatum wurde daher noch nicht genannt. Sobald es mehr offizielle News dazu gibt, erfahrt ihr dies bei uns.

Quelle: Electronic Arts