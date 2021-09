Splitgate kommt ohne Battle Royale Modus aus

Die Jungs von 1047 Games geben an, dass man für de Multiplayer-Shooter Splitgate keinen extra Battle Royale-Modus plant. Das Spiel erschien erstmals 2019 für den PC und wurde nun als Free-To-Play-Titel für die Konsolen veröffentlicht.

No plans for a Battle Royale on the horizon. We have a "never-say-never" philosophy for most features, but a BR goes in the "don't hold your breath" category.