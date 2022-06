Spannende Events rund um Landwirtschafts-Simulator 22 XBU TNT2808 am Mo, 06.06.2022, 09:30 Uhr

Der Frühsommer ist da und mit ihm spannende Events rund um den Landwirtschafts-Simulator 22. Neben Live-Übertragungen der nächsten beiden Turniere der Farming Simulator League, könnt ihr euch auch nach Mannheim aufmachen, um vom 21. - 24. Juli an der FarmCon 22 teilzunehmen.

Den Anfang des Event-Reigens macht das zweite Turnier in Season 4 der Farming Simulator League, welches bereits am kommenden Wochenende, dem 04. und 05. Juni 2022 um jeweils 10 Uhr über die offiziellen Kanäle von GIANTS Software per Livestream auf Twitch und YouTube ausgestrahlt wird. Unter den hochmotivierten Anwärtern auf den 10.000 Euro starken Preispool des Turniers befindet sich natürlich erneut Team astragon um Team-Captain BamBam aka. Stefan Englberger. Zusammen mit seinen Team-Kollegen Bauer Matze aka. Matthias Becker und EliteKaffee aka. Norman Schmidt wird er sich zunächst am Samstag den Herausforderungen des Playin-Tags stellen, bevor es dann am Sonntag, dem zweiten Finaltag der Saison, zur Entscheidung zwischen den siegreichen Teams der Vorrunde kommt. Weitere spannende Matches fesseln die Zuschauer dann beim dritten Turnier der Farming Simulator League am 09. und 10. Juli 2022 erneut vor die Bildschirme.

Ebenfalls im Juli lockt ein Hybrid-Event Farm-Fans von nah und fern in die Quadratestadt Mannheim: Vom 21. bis zum 24. Juli richtet GIANTS Software im John Deere Forum die FarmCon 22 aus. Los geht es am Donnerstag, dem 21. Juli um 20 Uhr mit einem internationalen Live-Stream, ein weiterer Live-Stream ist für Samstag, den 23. Juli um 10 Uhr geplant. Beide können auf dem offiziellen Twitch-Kanal verfolgt werden. Die Zuschauer erwarten Neuigkeiten und Ankündigungen rund um den Landwirtschafts-Simulator 22. Das Community-Team von GIANTS Software gewährt zudem einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Veranstaltung, beantwortet Fragen und spricht mit Gästen über verschiedene spielbezogene Themen. Besucher vor Ort in Mannheim können sich zusätzlich auf den persönlichen Austausch mit anderen Fans und weitere, detailliertere Informationen freuen. Tickets sind bereits erhältlich, weitere Informationen dazu auf der offiziellen Landwirtschafts-Simulator-Homepage.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 des Entwicklers und Publishers GIANTS Software ist für PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Distribution in Deutschland übernimmt wie gewohnt astragon Entertainment. Am 28.06.2022 bekommt der Landwirtschafts-Simulator 22 mit dem Kubota Pack weiteren Markenzuwachs. In Deutschland wird das Add-On auch als physische Box-Version für PC im Vertrieb von astragon in den Handel kommen.

Quelle: astragon Entertainment GmbH