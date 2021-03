Space Otter Charlie ist bald verfügbar XBU MrHyde am Di, 02.03.2021, 16:00 Uhr

Am 18. März 2021 wird Space Otter Charlie auf Xbox One Konsolen sowie für Nintendo Switch, PlayStation und via Steam verfügbar sein. Der Puzzle Plattformer kann natürlich auch via Abwärtskompatibilität auf Xbox Series X|S gespielt werden. Hier ist noch ein Video zum bunten Actionspaß für euch.

Quelle: The Quantum Astrophysicists Guild