Der Puzzle-Plattformer Space Otter Charlie führt uns, wie der Name schon sagt, mit einem Otter in den Weltraum. Dort erkunden wir verlassene Raumstationen und erleben ein unterhaltsames Abenteuer.

Mir ist heiß

In einer gar nicht so unrealistischen Zukunft haben die Menschen die Erde, nach einer Klimakatastrophe mit immer höheren Temperaturen, verlassen. Biblisch wurde es aber nicht, denn die Tiere haben sie zurückgelassen. Einige erfinderische Otter haben mit dem Schrott der Menschen aber ein Raumfahrtprogramm gestartet. Nach einigen Rückschlägen haben sie es geschafft eine Rakete zu bauen mit der sie nach einer neuen Heimat suchen. Der Otter Charlie ist Teil der Pioniergruppe, die in den Weltraum vorstößt.

Damit sich Charlie in der Schwerelosigkeit fortbewegen kann hat er zu Anfang zwei einfache Hilfsmittel, seine Magnetstiefel und einen Raketenrucksack. Mit den Magnetstiefel kann er sich in eine beliebige Richtung gerade abstoßen, bis er an einer andere Metallfläche landet. Der Raketenrucksack hilft ihm beim Manövrieren, während er schwebt. Doch der Treibstoff ist begrenzt, füllt sich aber glücklicherweise selbst nach. Das fühlt sich ein wenig wie schwimmen an und passt perfekt da das Wasser der natürliche Lebensraum der possierlichen Tierchen ist. Bei diesem Plattformer ist nicht unbedingt Schnelligkeit das Mittel der Wahl, sondern Präzise Bewegungen. Ansonsten kann es passieren, dass unser Otter in eine Falle abtreibt.

Wer bist du denn?

Doch ihr ahnt schon, dass es das noch nicht war. Denn in den verlassenen Raumstationen und Asteroiden, die Charlie erkundet, lauern allerlei Gefahren. Defekte Technik oder Rohre drohen mit Stromstößen und Flammen die Gesundheit des Otters zu gefährden. Zu allem Überfluss sind auch noch die Verteidigungssystem der Anlagen zum größten Teil intakt und erkennen den Otter als Eindringling, der aufgehalten werden muss. Dabei sucht Charlie nur Ressourcen und Pläne, mit denen er und seine Freunde sich ein neues Leben aufbauen können.

Aber die erfinderischen Otter wissen sich zu verteidigen und geben Charlie eine Laserpistole an die Hand, mit der er Hindernisse beseitigen und Feinde abwehren kann. Sie eignet sich aber auch zur Fortbewegung, da sie einen Rückstoß erzeugt, mit dem Charlie sich in jede Richtung bewegen kann. Die liebevoll gestalteten Level bieten während der Erkundung einiges an Abwechslung mit unterschiedlichen Hindernissen, Feinden und immer neuen Herausforderungen. Langeweile kommt hier keine auf.

Neues Spielzeug

Die gesammelten Pläne und Ressourcen helfen Charlie unmittelbar, denn er kann sie in Upgrades investieren. So kann er seinen Raumanzug, sein Schild und die Pistole verbessern. Manche Upgrades sind darüber hinaus nötig, um Rätsel lösen zu können. Diese sind aber nicht besonders komplex, sondern bestehen daraus Kameras zu blockieren, Objekte zu zerstören oder nur den richtigen Weg zu finden. Freunde fordernder Rätsel kommen hier nicht auf ihre Kosten.

Die Geschichte dient nur als Rahmen und als Erklärung wie ein Otter in den Weltraum kommt. Eine spannenden Hintergrundgeschichte darf hier nicht erwartet werden. Zwar wird das Spiel immer wieder durch Dialoge mit den anderen Pionieren aufgelockert, die aber ohne Probleme übersprungen werden können.

Space Otter Charlie lebt von seinem rundum gelungenen Gameplay, das nach einiger Zeit locker von der Hand der geht und viel Spaß macht. Übersichtliche, Abwechslungsreiche Level und fröhliche Charaktere runden das Spiel ab, das leider nach knapp vier Stunden Spielzeit schon wieder vorbei ist.