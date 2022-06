Soulstice-Trailer verrät und den Erscheinungstermin

Während der PC Gaming Show erschien ein neuer Trailer zu Soulstice, dem Character-Action-Titel, der auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Im Trailer wird der Release verraten: am 20. September geht es los!

Modus gibt zudem bekannt, dass im August eine kostenlose PC-Demo von Soulstice auf Steam erscheinen wird. Interessierte sind dazu eingeladen, sich jetzt auf der Website des Spiels für den Zugang zur Vorab-Demo zu registrieren. Spieler erhalten darin noch vor Veröffentlichung der Vollversion einen Vorgeschmack auf Briars blitzschnellen, waffenbasierten Kampfstil und die übernatürlichen Fähigkeiten ihrer Schwester Lute.

Wer jetzt Lust auf Soulstice bekommen hat, kann die physische Deluxe Edition mit digitalem Soundtrack, digitalem Artbook und dem Ashen Blade Item Pack bei führenden Händlern weltweit oder auf Steam bestellen.

Soulstice vom italienischen Entwickler Reply Game Studios lädt Spieler ein, die düstere Wahrheit über die Chimera, einer Kriegerin, geboren aus der Vereinigung zweier Seelen, aufzudecken. Briar und Lute, beide gesprochen von Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V), sind Schwestern, die als eben solche Chimera wiedergeboren wurden. Sie sind die einzigen, die es mit den Wraiths aufnehmen können. Dabei handelt es sich um abscheuliche Wesen, die von der anderen Seite des Schleiers in diese Welt eingedrungen sind. Nur wenn Spieler die Fähigkeiten beider Charaktere nutzen, können die Protagonistinnen ihr volles Potenzial ausschöpfen und die Invasion stoppen, bevor es zu spät ist.

Die atmosphärische Fantasy-Welt von Soulstice entführt Spieler an Orte voller schrecklicher Gefahren aber auch beeindruckender Schönheit. Das tiefgründige Kampfsystem gibt Briar und Lute durch das Aneinanderreihen von Kombos, den Einsatz verschiedener Waffen und vieler Anpassungsmöglichkeiten eine endlose Reihe an taktischen Optionen an die Hand. Auf diese Weise können sie ihre Feinde besiegen, während sie Ilden erkunden und an jeder Ecke neuen Bedrohungen begegnen. Je näher das Duo dem Riss im Himmel über der zerstörten Stadt jedoch kommt, desto anspruchsvoller werden die Herausforderungen und desto feindseliger und verdrehter wird die Umwelt.

Quelle: Modus Games