Soul Hackers 2 erscheint auch auf der Xbox XBU TNT2808 am Di, 22.02.2022, 14:45 Uhr

Normalerweise erscheinen Spiele von ATLUS nicht auf Xbox-Konsolen, doch bei Soul Hackers 2 scheint man eine Ausnahme zu machen. So wird das RPG auch für die Xbox One und Xbox Series X/S am 26. August erscheinen und bildet hoffentlich nur den Auftakt künftiger Unterstützung der Plattform.

Hinter Soul Hackers 2 stecken die Macher der von Kritikern hochgelobten Titeln wie Shin Megami Tensei, Catherine und die Persona-Reihe. Neben der Xbox werden auch die PlayStation 5, PlayStation 4 und der PC bedacht.

Eiji Ishida und Mitsuru Hirata zeichnen als Producer und Director verantwortlich, die Musik stammt von MONACA, die Charakterdesigns von Shirow Miwa und Shinjiro Takata betreut das Projekt als Production Manager.

In einem Krieg zwischen Dämonenbeschwörern liegt es in den Händen von Ringo und ihrem Team, das Schicksal zu entschlüsseln und die Welt vor der Apokalypse zu retten. In dieser brandneuen Story entscheiden die Hacking-Skills, ob die Zerstörung der Welt verhindert werden kann.

Quelle: ATLUS, Koch Media