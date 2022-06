Soul Hackers 2 kann vorbestellt werden XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 15:00 Uhr

Der 26. August ist ein schöner Tag für Fans von Shin Megami Tensei, Catherine oder der Persona-Reihe - denn dann erscheint der neueste Titel von ATLUS, Soul Hackers 2. Ab sofort könnt ihr das Spiel für Xbox One, Xbox Series X/S und Co. vorbestellen.

Die physische Launch-Edition für Xbox und PlayStation kann zum Preis von 59,99 € vorbestellt werden. Für Fans ist dies die Gelegenheit, sich Premium-Charakterkarten zu sichern, aber nur, solange der Vorrat reicht.

Soul Hackers 2 erscheint am 26. August für die Next-Gen-Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eiji Ishida und Mitsuru Hirata zeichnen als Producer und Director verantwortlich, die Musik stammt von MONACA, die Charakterdesigns von Shirow Miwa und Shinjiro Takata betreut das Projekt als Production Manager.

In einem Krieg zwischen Dämonenbeschwörern liegt es in den Händen von Ringo und ihrem Team, das Schicksal zu entschlüsseln und die Welt vor der Apokalypse zu retten. In dieser brandneuen Story entscheiden die Hacking-Skills, ob die Zerstörung der Welt verhindert werden kann.

Über Soul Hackers 2

Im Schimmer der Neonlichter führt der technologische Fortschritt dazu, dass die Menschen von der kommerziellen Bequemlichkeit verschlungen werden. Im Verborgenen braut sich ein Krieg zwischen den Yatagarasu und der Phantom Society zusammen, Teufelsbeschwörern, die sich die jenseitigen Kräfte der "Dämonen" zunutze machen.

Im geheimen Meer der menschlichen Daten hat sich ein digitaler Hivemind zu einem fühlenden Wesen entwickelt: Aion beobachtet die Menschheit aus der Ferne und errechnet, dass eine weltvernichtende Katastrophe bevorsteht. Daher erschafft Aion die zwei Agenten Ringo und Figue um diese Katastrophe zu verhindern.

Features:

Als Ringo untersucht man das drohende Ende der Welt um die die Menschheit vor der Apokalypse zu bewahren.

Ein übernatürliches RPG mit stilvollen Beschwörern und dunklen Gefahren, die unter den Neonlichtern eines Cyberpunk-Japans lauern.

Spieler sammeln Dämonen und schalten Fusionskombinationen frei, um neue, stärkere Dämonenverbündete zu erschaffen und ihre tödlichen Fähigkeiten für spektakuläre Angriffe zu nutzen.

Man stärkt die Bindung zu seinen Teamkameraden und taucht tiefer in deren Seelen ein - so erlebt man ihre vergangenen Abenteuer und entdecken die Wahrheit ihrer und der eigenen Geschichte.

Quelle: Koch Media