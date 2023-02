Sonic wird demnächst weiterhin in 2D-Spielen rollen XBU ringdrossel am Di, 14.02.2023, 09:30 Uhr

Wer nach dem letzten 3D-Titel die Befürchtung hatte, dass Sonic nicht mehr als Sidescroller sein wird, kann auftatmen. Wie Sonic Frontiers Director Morio Kishimoto auf Twitter angibt, befinden sich wohl weiterhin Sonic-Titel in 2D in Entwicklung. Somit bleibt die klassiche Action in Zukunft erhalten.

Quelle: Twitter