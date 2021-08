Sonic flitzt durch Super Monkey Ball Banana Mania XBU TNT2808 am Do, 12.08.2021, 13:15 Uhr

Nicht nur Sonic the Hedgehog, auch Miles "Tails" Prower werden als spielbare Charaktere in Super Monkey Ball Banana Mania auftauchen - und das direkt zum Release am 05. Oktober, unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S.

Diese besondere Geburtstags-Kollaboration feiert den 20. bzw. 30. Geburtstag von Super Monkey Ball und Sonic The Hedgehog. Sonic und Tails schließen sich der Affenbande mit klassischen Charaktermodellen an, die ihr historisches Erbe ehren. Beide Charaktere werden in allen über 300 Levels spielbar sein und Ringe anstelle von Bananen sammeln, während sie durch die wundersamen Welten von Super Monkey Ball Banana Mania rasen.

Sonic und Tails schließen sich in Super Monkey Ball Banana Mania einer All-Star-Besetzung an, zu der auch Beat von Jet Set Radio und weitere, noch nicht enthüllte Gaststars gehören.

Super Monkey Ball Banana Mania erscheint am 5. Oktober 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam für $39,99 (Konsole) und $29,99 (PC). Die Digital Deluxe Edition wird für 49,99 US-Dollar erhältlich sein. Super Monkey Ball Banana Mania wird außerdem ab der Veröffentlichung die Xbox Series X Smart Delivery unterstützen, so dass die Spieler das Spiel nur einmal kaufen müssen, um es auf ihrer bevorzugten Xbox-Konsole spielen zu können. Außerdem kann man die digitale PS4-Version im PlayStation Store oder die physische Version im Handel kaufen und die PS5-Version ohne zusätzliche Kosten spielen.

Quelle: SEGA