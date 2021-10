Super Monkey Ball Banana Mania auf Konsolen und PC losgelassen XBU TNT2808 am Di, 05.10.2021, 17:15 Uhr

Ganz gleich, ob ihr auf dem PC, der Xbox One, Xbox Series X/S oder anderen Konsolen spielen wollt, ab heute ist endlich Super Monkey Ball Banana Mania erhältlich, ein Remaster der drei ursprünglichen Spiele - Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2, Super Monkey Ball Deluxe.

Um die Veröffentlichung von Super Monkey Ball Banana Mania gebührend zu feiern, hat sich SEGA mit Powerhouse Animation zusammengetan, um AiAi und seine Bande in atemberaubenden handgezeichneten Animationen zum Leben zu erwecken. Dies ist das erste Mal, dass die Affenbande und die Dschungelinsel in animierter Form zu sehen sind. Der animierte Launch-Trailer enthält zudem auch einen Original-Song von Hyper Potions.

Mit über 300 liebevoll nachgebauten Leveln sowie Labyrinthen, 12 lustigen Minispielen und einer entzückenden Schar von Charakteren bietet Super Monkey Ball Banana Mania das ultimative SMB-Erlebnis für langjährige Fans bzw. Neueinsteiger gleichermaßen. Die wunderschöne neue Grafik, eine fesselnde Geschichte im Comic-Stil, neue Unterstützungsfunktionen, lokaler 4-Spieler-Koop-Modus bei den Minispielen, Online-Herausforderungen und Bestenlisten, mehr als 100 anpassbare Gegenstände und fünf neue Bonus-Modi sind die Highlights dieses umfassenden Remasters, das die Magie der Originale wieder aufleben lässt.

Neben den klassischen Charakteren sind in Super Monkey Ball Banana Mania auch neue Helden aus legendären SEGA-Spielen und der Popkultur vertreten. Beat aus Jet Set Radio, Kiryu aus Yakuza sowie das dynamische Duo Sonic the Hedgehog und Miles "Tails" Prower gibt es direkt zum Start als kostenlos freischaltbare Charaktere. Die liebenswerte Popkultur-Ikone Hello Kitty, Morgana aus Persona 5, Suezo aus Monster Rancher und die SEGA Legend-Konsolen (Game Gear, Saturn sowie Dreamcast) werden sich ebenfalls als neue DLC-Charaktere der Bande anschließen.

Zusätzlich zur Standardvariante kommt heute zum selben Preis eine spezielle, limitierte 20th Anniversary-Edition in den Handel. Die Anniversary Edition enthält ein 40-seitiges Artbook mit Bildern aus jedem Spiel der Serie, die direkt aus den Sega-Archiven stammen. Außerdem enthält sie eine Sammlerhülle, ein Wendecover und 10 exklusive kosmetische Gegenstände.

Super Monkey Ball Banana Mania hat die Altersfreigabe USK 6 bzw. PEGI 3 und ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam für 39,99 € (Konsolen) und 29,99 € (PC) erhältlich. Super Monkey Ball Banana Mania unterstützt auch Smart Delivery auf Xbox Series X, so dass man das Spiel nur einmal kauft, aber dann auf der bevorzugten Xbox-Konsole spielen kann. Wer die PS4-Version erwirbt, kann außerdem die PS5-Version ohne zusätzliche Kosten spielen.

Quelle: SEGA