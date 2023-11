Software-Giganten: Wer steckt hinter den populärsten Online Casinospielen? XBU MrHyde am Do, 02.11.2023, 15:30 Uhr

Die Liste der erfolgreichsten Slots aller Zeiten wächst ebenso zusehends wie die Liste der besten Slots 2023. Kein Wunder, dass sich auch die Anzahl der Branchenakteure seit Jahrzehnten bis heute deutlich optimiert und über kompetenten Neuzuwachs freuen kann. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die führenden Unternehmen in der Online Glücksspielbranche zu werfen und ihre beeindruckenden Leistungen sowie die vielen Stunden, die sie uns beschert haben, zu würdigen. Lasst uns in Gedanken den Hut vor ihrem unermüdlichen Einsatz ziehen. Mit Sicherheit haben Sie schon einmal kostenlos Merkur Spielen beigewohnt und sich über den einen oder anderen Bonus oder Turniererfolg gefreut. Doch es gibt weitaus mehr bedeutsame Entwickler, die seit Jahrzehnten beweisen, dass sie halten, was sie versprechen. Diese möchten wir Ihnen im Folgenden kurz vorstellen.

Yggdrasil

Der Entwickler Yggdrasil bezeichnet sich selbst und ohne Umschweife als führender Spieleentwickler, wenn es um iGaming geht. Neben den vorzeigbaren Erfolgen fußt die Erkenntnis vor allem auf der Game Engagement Mechanik. Sie ermöglicht es, die Online Glücksspiele gemäß den Vorstellungen der Betreiber und der Zielgruppen anzupassen. Als weiterer Wegbereiter des Erfolgs nennt Yggdrasil seine ausgefeilten Marketingkampagnen. Sie reichen von Streamer- über netzwerkübergreifenden Kampagnen mit ersichtlicher Durchschlagskraft. Mit seiner hohen Branchenkompetenz und Pioniergeist schafft es der Entwickler auch, der Online Glücksspielindustrie zu einer besseren Reputation zu verhelfen. Zu den beliebtesten Spielen von Yggdrasil gehören vorrangig Vikings Go Berzerk, Jokerizer, Doubles, Cyrus the Virus und Empire Fortune.

Playtech

„Die Quelle des Erfolgs“ – diesen Spruch schreibt sich der Entwickler Playtech lautstark auf die Fahne. Das Unternehmen weist durch seine Spielerfolge und damit verbundenen Erfolgsgeschichten glaubwürdig nach, dass es gleich auf mehreren Ebenen führend und herausragend ist:

Pioniere im Bereich Omni-Channel-Glücksspiel

Führend in Technologie und verantwortungsvollem Spielen

Produzent und Lieferant von bahnbrechenden Komplettlösungen

Innovationsgeber im Hinblick auf Dienstleistungen in der Glücksspielindustrie, Spieldesign und der datengesteuerten Optimierung

Der Entwickler hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt der Glücksspiele kontinuierlich zu verbessern und auf dem weltweiten Markt immer wieder neue Maßstäbe zu setzen, um ein besseres Spielerlebnis zu schaffen. Zu den erfolgreichsten Spielen von Playtech gehören unter anderem Green Lantern, die Reihe rund um Age of the Gods, White King und Miss Fortune.

Merkur

Merkur ist einer der wenigen Entwickler mit Sitz in Deutschland. Nach der Umfirmierung im September 2023 trägt das einstige Unternehmen Gauselmann AG nun den Markennamen Merkur. Dies soll vor allem auf den internationalen Schwerpunkt und den Erfolg des Unternehmens hinweisen und zukünftig eine verbesserte Platzierung der Produkte des Entwicklers auf dem globalen Markt bewirken. Neben Slots stellt der Entwickler ganze Systemlösungen für landbasierte Spielbanken sowie Jackpot-Systeme bis hin zu ETG-Roulette bereit. „Wir sprechen Spiele“ ist kein bloßer Spruch, sondern wird von der Merkur AG Tag für Tag mit Leben und Leidenschaft gefüllt. Für Branchenkenner gehören die Spiele Eye of Horus, El Torero, Fruitinator, sowie Fishin’ Frenzy zu den besten Slots in Online Casinos. Trotz seiner konstanten Erfolge ruht sich der Entwickler alles andere als aus und so können wir uns auf neue Casinospiele freuen.

Evolution Gaming

Den meisten Live-Casino-Besuchern wird Evolution Gaming sofort ein Begriff sein. Denn in den letzten Jahren ist es genau dieser Anbieter von Live-Dealer-Spielen und Games aus der klassischen Spielbank, der sich im Internet weltweit einen Namen machen konnte. Er ist aus der Welt der gehobenen Online Casinos mit Echtgeldeinsätzen nicht mehr wegzudenken. Fast schon scheint es, als wenn sich Evolution Gaming mit jeder neuen Komplettlösung gekonnt selbst übertrifft. Zu den besten Spielen des renommierten Anbieters gehören das Dream Catcher Wheel, Dragon Tiger, Lightning Roulette, Casino Hold’em Poker und das Football Studio. Da der Provider bemüht ist, es jeder seiner Zielgruppen gerecht zu machen, wächst sogar die Anzahl der deutschsprachigen Live-Dealer zusehends.

Novomatic / Novoline

Mit Novomatic bekommen wir es neben der Merkur AG mit einem weiteren Provider aus dem DACH-Raum zu tun. Zwar hat Novomatic seinen Sitz in Österreich, doch braucht sich das Unternehmen nicht hinter der internationalen Riege zu verstecken. Durch die Veröffentlichung von Book of Ra und der daraus entstandenen Book of-Reihe gelang es Novomatic, eines der erfolgreichsten Casinospiele zu kreieren und über Jahrzehnte hinweg einen festen Platz in der Branche zu etablieren. Neben der Entwicklung von Slots für Online Casinos hat sich das Unternehmen auf das Betreiben von Spielbanken und Online Casinos bis hin zur Vermietung und Verkauf von Spielsystemen und Spielausstattungen spezialisiert. Zu den bisher erfolgreichsten und bekanntesten Spielen von Novomatic und der Marke Novoline gehören Book of Ra, Sizzling Hot, Lucky Lady’s Charm, Lord of the Ocean und The Dolphin’s Pearl.

Pragmatic Play

Auch der Entwickler Pragmatic Play bezeichnet sich als herausragender Entwickler und Versorger der iGaming-Branche. Die erfolgreichsten Spiele erschienen hierbei in Form von preisgekrönten Slots für Online Casinos, Bingo, Live Casino und im Bereich der virtuellen Sportarten bis hin zu Sportwetten. Dabei behält der Entwickler stets die geltenden Vorgaben für regulierte Glücksspielmärkte und verantwortungsvolles Spielen im Blick. Zu den bisher erfolgreichsten Spielen von Pragmatic Play lassen sich vorrangig Gates of Olympus, John Hunter and the Scarab Queen, The Dog House und der kaskadierende Slot Sweet Bonanza zählen. Im Live Casino trumpfen vor allem das PowerUp Roulette, Mega Baccara und Boom City auf. Unserer Meinung nach schafft es Pragmatic Play mit seinen Spielen bis hin zu Komplettlösungen, unter anderem im Bereich der Live Casinos, stets erstklassige Unterhaltung abzuliefern.

Quickspin, NetEnt, Red Tiger Gaming & Co.

Die Liste der wahren Software-Giganten kennen Sie nun. Sie ließe sich durch die besten Entwickler allerdings noch weiter ausführen. Durch die vorgestellten Unternehmen haben Sie einen sehr guten Einblick in die wichtigsten Namen und Spiele erhalten. Aufgrund der Schnelllebigkeit der Glücksspielbranche können sich weitere Namen auf der Liste finden lassen. Daher empfiehlt es sich, stets den Überblick zu behalten, um keine neue Spielentwicklung und damit verbundene Unterhaltung zu verpassen.

Fazit: Die Software-Giganten finden sich weltweit

Mit Namen wie Merkur AG und Novomatic ist der deutschsprachige Raum gut bis sehr gut vertreten. Weiterhin zeigt sich, dass die aufgezeigten Entwickler entweder seit Jahrzehnten in der iGaming-Branche vertreten sind oder sich als Newcomer direkt an der Spitze der Besten etablieren konnten. Der Erfolg unterschiedlichster Spielautomaten und daraus immer häufiger abgeleiteter Slotreihen bestätigt damit einmal mehr, dass sich Erfolg durch Leidenschaft, neueste Technologien sowie Pioniergeist und Innovationen für Software-Giganten vergleichsweise gut reproduzieren lässt.

Quelle: XBU