So sieht die Playseat Trophy-Logitech G Edition aus XBU MrHyde am Mi, 22.02.2023, 14:05 Uhr

Logitech G hat sich mit Playseat zusammengetan, um euer Rennerlebnis zuhause noch realistischer zu gestalten. Die Playseat Trophy-Logitech G Edition bietet ein professionelles Gesamtpaket, das für ein immersives Renngefühl auf eurer Xbox Series Konsole sorgt. Ihr habt noch keine neue XSX? Dann informiert euch bspw. über Angebot auf rechnungskauf.com.

Mehr zur Playseat Trophy-Logitech G Edition:

Der Gaming-Sitz besteht aus ActiFit-Material und überzeugt mit seinem ergonomischen Design, seinen individuellen Anpassungsmöglichkeiten und der Widerstandsfähigkeit, die es braucht, um das eigene Potenzial auf der Strecke voll zur Entfaltung zu bringen. Zusammengenommen liefert der neue Playseat Trophy von Logitech G so ein überragendes Racing-Erlebnis, das die Grenzen zwischen Realität und virtueller Rennaction verschwimmen lässt.



Die Playseat Trophy-Logitech G Edition harmoniert perfekt mit dem PRO Racing Wheel und den PRO Racing Pedals. Das PRO Racing Wheel wurde für ein möglichst realistisches Rennerlebnis entwickelt und verfügt über eine neue leistungsstarke Direct Drive-Engine sowie die TRUEFORCE-Feedback-Technologie, die für eine hochpräzise Verbindung sorgt. In Kombination mit der neuen Playseat Trophy-Logitech G Edition können Gamer*innen ihr Setup so anpassen, dass sie das Gefühl haben, selbst im Auto zu sitzen.

Die Stimmen dazu:

„Logitech G und Rennsimulationen sind untrennbar miteinander verbunden. Von den Anfängen der ersten Rennspiele bis hin zu den heutigen Simulationen, die selbst von IRL-Profis zum Trainieren verwendet werden, hat Logitech G die Entwicklung des virtuellen Racings schon immer begleitet“, sagt Tako Dijkman, CEO von Playseat. „Da Logitech G für Design- und Technologieinnovationen steht, die weltweit ihresgleichen suchen, war es für uns ein logischer Schritt, eine umfassende Partnerschaft einzugehen und die jeweiligen Stärken zu bündeln. Auf diese Weise ist ein wirklich einzigartiges Produkt entstanden, das innerhalb der SimRacing-Branche neue Maßstäbe setzt und den Nervenkitzel des Motorsports noch besser transportiert.“



„Nach mehr als 20 Jahren der Forschung und Zusammenarbeit mit SimRacing-Profis hat sich Playseat de facto als Standard etabliert, wenn es darum geht, Gamern auf der ganzen Welt einen unübertroffenen Realismus zu bieten“, sagt Jim Hoey, Leiter des Simulationsmarketings bei Logitech G. „Die Playseat Trophy-Logitech G Edition ist die perfekte Ergänzung zu unserem kürzlich veröffentlichten PRO Racing Wheel und den PRO Racing Pedals. Jetzt haben SimRacer auch den entsprechenden Sitz, um den Nervenkitzel eines Kopf-an-Kopf-Rennens im heimischen Wohnzimmer zu erleben.“

Quelle: XBU, Logitech