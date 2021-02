So sieht die Eröffnungssequenz im neuen NieR Replicant aus XBU MrHyde am Fr, 26.02.2021, 18:00 Uhr

Square Enix hat die Eröffnungssequenz von NieR Replicant ver.1.22474487139… mit dem Titel “Attract Movie” veröffentlicht. Sie präsentiert die verbesserte Grafik, die neue Sprachausgabe und den neu eingespielten Soundtrack des beliebten Action-RPGs. Das Video zeigt außerdem vielfältige Charaktere in einer dunklen, apokalyptischen Welt. Gemeinsam mit dem Protagonisten machen sich diese auf die spannende Suche nach einem Heilmittel für seine Schwester, die an einer tödlichen Krankheit leidet – eine Suche, die sie alles in Frage stellen lässt.

Quelle: Square Enix