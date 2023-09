So sieht das Gameplay in NHL 24 aus XBU MrHyde am Do, 07.09.2023, 14:15 Uhr

EA SPORTS kündigt mit einem neuen Gameplay-Trailer und Deep Dive weitere Details zu den aktuellen Updates für NHL 24 an. Neue Features, die das Spielgeschehen verändern sollen, sind unter anderem die Exhaust Engine, die dank des Sustained Pressure Systems eine größere Varianz an Torchancen ermöglicht.



Des Weiteren wird das Goalie Fatigue System eingeführt, wodurch das Energielevel der Torhüter im Spiel sichtbar wird. Durch das Vision Passing System und den Physics-Based Contact wird es Spielern ermöglicht, neue taktische Komponenten in ihr Spiel einbauen zu können.

Quelle: EASports