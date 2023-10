EA SPORTS NHL 24 ist jetzt verfügbar XBU MrHyde am So, 08.10.2023, 13:45 Uhr

Electronic Arts hat nun NHL 24 veröffentlicht und ist ab sofort weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Die auf EAs Frostbite Engine basierende neue Exhaust Engine führt das Sustained Pressure bzw. Goalie Fatigue System ein, um eine realistische Intensität zu gewährleisten, die die Hektik und Erschöpfung rasanter Spiele zum Leben erweckt. Die überarbeiteten physikbasierten Kontakte in NHL 24 bieten realistische Spielerkontakte und Bodychecks, die das Gameplay weiter verbessern.



„Eishockeyfans lieben die Intensität des Sports. Und genau diese Essenz fangen wir in diesem Jahr mit neuen Features wie der Exhaust Engine und physikbasierten Kontakten ein“, sagte Mike Inglehart, Creative Director bei EA Vancouver. „NHL 24 lässt Spieler:innen die Spannung dieses Sports erleben und wir freuen uns, dass unsere Fans auch seine Körperlichkeit am eigenen Leib spüren werden.“

Quelle: EASports