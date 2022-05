So sieht das Apex Legends: Errettung Gameplay aus XBU MrHyde am Mi, 04.05.2022, 16:15 Uhr

EA und Respawn Entertainment stellen euch im neuen Gameplay-Trailer Apex Legends: Errettung vor, das nächste große Saison-Update für den Helden-Shooter. Nach einer großen Schlacht mit den Legenden ist an der Küste von Sturmpunkt ein riesiger Leviathan gefallen, und gefährliche neue IMC-Arsenale sind aufgetaucht. Errettung führt mit Newcastle außerdem eine neue Legende ein, einen heldenhaften Verteidiger, der in die Schusslinie springen wird, um sein Team zu schützen. Spieler können mit dem neuesten Battle Pass den Ritter in sich wecken und dank des überarbeiteten Ranglistensystems bessere Belohnungen für ihr Können und Teamwork erhalten.

Quelle: Electronic Arts