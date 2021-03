So kämpft The Brawler in Hood: Outlaws & Legends XBU MrHyde am Mi, 24.03.2021, 14:30 Uhr

In einem weiteren Character-Gameplay Trailer zum kommenden Actionspiel Hood: Outlaws & Legends wird euch "The Brawler" vorgestellt. Wenn er mit seinem Hammer zum Schwung ausholt, wird es in der Regel sehr blutig und man hört Knochen knacken. Aber seht selbst:

Quelle: Focus Home Interactive