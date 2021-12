So kämpft Krohnen in The King of Fighters XV XBU MrHyde am Di, 14.12.2021, 14:45 Uhr

Ein neuer Charakter-Trailer stellt euch Krohnen vor. Er wird zu 39 spielbaren Charakteren gehören, die zum Launch von The King of Fighters XV verfügbar sein werden. Das Spiel erscheint am 17. Februar 2022 auf PC, Xbox und PlayStation.

Quelle: KochMedia