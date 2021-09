SnowRunner stellt den Year-2-Pass vor

Der neue Year-2-Pass von SnowRunner verspricht neue Inhalte verteilt über vier Seasons, sowie kostenlose Features auf Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. Dazu gehören kosmetische Gegenstände, New Game+, ein neuer Immersiver Modus und zu guter Letzt: Cross-Play für alle Plattformen. Diese Funktion beginnt mit Cross-Play zwischen Steam-, EGS- und Microsoft-Store-Spielern, sobald Season 5 startet, und erlaubt es euch, mit mehr Freunden als jemals zuvor zusammenzuspielen.



Eine neue, sommerliche Region mit einer ganzen Ladung neuer Inhalte erscheint am 9. September

Season 5: Build & Dispatch, die erste der vier geplanten Seasons im Year-2-Pass, macht den Anfang mit zwei sommerlichen Karten in einer neuen Region: Rostov Oblast. Diese hügeligen Karten mit milden Steigungen beherbergen eine der industriellen Hochburgen Südrusslands und sind euer Spielplatz an Bord von zwei neuen TATRA-Fahrzeugen! Stellt eine TATRA-Fabrik wieder auf die Beine, um zwei mächtige Vierachser freizuschalten: den TATRA FORCE und den TATRA PHOENIX, beide mit ihren charakteristischen, anpassbaren Achsen. Season 5 liefert außerdem neue Skins und Sticker für alle Spieler und für eine Vielzahl von Fahrzeugen.

Quelle: Astragon