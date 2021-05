SnowRunner Season 4 kommt nächste Woche Amortis am Di, 11.05.2021, 14:00 Uhr

SnowRunner lässt ihre Fans ab dem 18. Mai 2021 in einer neuen, herausfordernden Region nach den Sternen greifen. Das Season 4: New Frontiers-Update lässt alle Spieler:innen, die einen Season Pass oder die Premium Edition des Spiels besitzen, in die riesige russische Amur Oblast-Region vorstoßen, wo sie auf vier neuen Karten Dutzende komplexer Aufgaben erwarten. Zudem dürfen sie sich über zwei neue Fahrzeuge, neue Fahrzeug-Skins und Kühlerfiguren freuen. Ebenfalls in Season 4 enthalten ist ein weiteres kostenloses Update für alle SnowRunner-Spieler:innen.

Quelle: Astragon