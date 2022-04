SnowRunner erscheint auf Xbox Series Ende Mai XBU MrHyde am Mi, 06.04.2022, 17:45 Uhr

Die Off-Road Simulation SnowRunner wird am 31. Mai 2022 auf den aktuellen Konsolen Xbox Series X|S und PS5 veröffentlicht. Saber Interactive und Focus Entertainment kündigten dies nun in einem Release Date Reveal Trailer an. Die weiteren Details:



Mit der Rechenleistung der neuen Konsolengeneration gibt es die ungezügelte Wildnis von SnowRunner mit seinen verschiedenen Terrains und Biomen dann auch in 4K UHD und 60FPS. Erlebt, wie die Natur unter den Reifen in Form von Schlamm, Schnee und Eis zum Leben erweckt wird und erkundet die Welt allein oder mit bis zu drei Freunden - völlig egal auf welchem System diese Spielen, Crossplay Support sei Dank. Die Zeit ist endlich gekommen, die brachiale Physik-Engine und die wunderschönen Landschaften auf der Xbox Series X|S und der PlayStation 5 zu erleben - mitsamt Unterstützung für haptisches Feedback, dass euch jede Nuance des Untergrunds im Controller fühlen lassen wird.

Quelle: Astragon