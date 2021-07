SkateBIRD flattert einen Monat später rein XBU MrHyde am Fr, 30.07.2021, 13:45 Uhr

Eigentlich sollte SkateBIRD am 12. August erscheinen, aber wie Glass Bottom Games nun mitteilte, verschiebt sich die Veröffentlichung um etwa einen Monat. Der Titel wird nun zeitgleich am 16. September auf Xbox One, Xbox Series X|S (auch im Xbox Game Pass), Windows PC via Steam und Nintendo Switch erscheinen. Ein kleines Entschuldigungsvideo gibt es auch dazu:

Quelle: Glass Bottom Games