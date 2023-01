Shoulders of Giants erscheint schon bald XBU MrHyde am Di, 17.01.2023, 16:45 Uhr

Das Indiestudio Moving Pieces hat einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem angekündigt wird, dass sein neues Sci-Fi-Huckepack-Rogue-like Shoulders of Giants am 26. Januar für die Xbox und bei Epic erscheinen wird.



„Shoulders of Giants“ ist ein farbenprächtiges Roguelike, das das Teamwork auf die Probe stellt. Die Spieler steuern gleichzeitig einen schwertschwingenden Roboter und einen pistolenwedelnden Weltraumfrosch, entweder alleine, mit einem Freund oder als Teil eines vierköpfigen Teams.

Quelle: Moving Pieces Interactive