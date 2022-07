Shoulders of Giants erscheint auch auf Xbox Konsolen XBU MrHyde am Do, 21.07.2022, 15:00 Uhr

Das Indie-Studio Moving Pieces Interactive hat heute angekündigt, dass ihr Sci-Fi-Rogue-like Shoulders of Giants für Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen wird. Zudem gib es einen neuen Trailer zum Spiel. Das Spiel, in dem ein schwertschwingender Roboter und ein pistolenwedelnder Weltraumfrosch zusammen ein großes Übel besiegen müssen, erscheint im Herbst 2022 für Xbox und den Epic Games Store für PC.



Über das Spiel

„Shoulders of Giants“ ist ein farbenprächtiges Roguelike, das das Teamwork auf die Probe stellt. Die Spieler steuern gleichzeitig einen schwertschwingenden Roboter und einen pistolenwedelnden Weltraumfrosch, entweder alleine, mit einem Freund oder als Teil eines vierköpfigen Teams.



Die bösen Kräfte von Entropy tragen das Chaos von Stern zu Stern. Sie verderben Planetenwelten voller Leben und treiben den Wärmetod des Universums voran. Doch angeführt von einer übersinnlichen Eule kämpft eine Truppe überlebender Weltraumraufbolde für die Wiederherstellung des kosmischen Gleichgewichts. Ein mysteriöser Mech! Eine scharf schießende Amphibie! Zusammen müssen sie Welle nach Welle des Gegners brechen und der Galaxie Licht und Leben wiederbringen!



Features:

Vierertruppe: Bekämpfe die Mächte von Entropy online im Vierspieler-Koop. Ist euer Teamwork stark genug, um zu bestehen?

Wachse unterwegs immer weiter: Erlebe rasante Ausbrüche von Rogue-like-Spaß, während du auf deinem endlosen Trip durch die Zufallslevel die Welt entdeckst, dich weiterentwickelst und schließlich prachtvoll übermächtig wirst.

In einer weit enternten Galaxie: Schieße und schwinge dir deine Bahn durch farbenprächtige Planetenwelten und lasse während des Kampfes das Leben und das Licht in die zertrümmerten Welten zurückkehren.

Loot macht den Unterschied: Vom Enterhaken bis hin zu leuchtenden Granaten kann jeder neue Gegenstand deine Kräfte und deinen Spielstil ganz neu ausrichten. Mische und kombiniere Fähigkeiten, um ein Moveset zu basteln, das nur dir gehört!

Bester-Freund-Modus: Bereit für eine wirklich chaotische Koop-Herausforderung? Ein spezieller Koop-Modus, bei dem du mit einem Freund ein Team bildest, in dem ihr entweder den Frosch oder den Roboter steuert und so praktisch gemeinsam einen Spielercharakter lenkt.

Quelle: Moving Pieces Interactive