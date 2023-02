Seven Doors rätselt auf der Xbox XBU MrHyde am Do, 23.02.2023, 12:30 Uhr

SOEDESCO veröffentlichte jetzt das First-Person-Puzzlespiel Seven Doors auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Nintendo Switch. Zur Ankündigung der Neuigkeiten haben SOEDESCO und Indigo Studios einen brandneuen Launch-Trailer veröffentlicht. Seven Doors unterstützt auch Smart Delivery auf Xbox One und Xbox Series X|S. Das Spiel ist ab sofort auf allen genannten Plattformen für 4,99 Euro erhältlich.



In Seven Doors tauchst du in einzigartige Umgebungen ein, um Rätsel zu lösen, Geheimsprachen zu entschlüsseln und tödlichen Fallen auszuweichen. Das Spiel führt dich durch sieben atmosphärische Räume, von denen jeder sein eigenes Geheimnis und Rätsel hat. Von einer barock inspirierten Atmosphäre bis hin zu einem riesigen Schachspiel wirst du schnell merken, dass kein Raum dem anderen gleicht. Stelle deine Rätselfähigkeiten unter Beweis und finde heraus, was sich hinter der siebten Tür verbirgt – wenn du es bis dorthin schaffst. Dieses Spiel bietet etwa 2–3 Stunden herausfordernden Spielspaß, einen gefeierten Soundtrack und noch mehr Geheimnisse, die es nach der siebten Tür aufzudecken gilt.

Quelle: SOEDESCO