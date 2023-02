Seven Doors ist schon bald verfügbar XBU MrHyde am Do, 09.02.2023, 12:30 Uhr

SOEDESCO bestätigt das Veröffentlichungsdatum für das First-Person-Rätselspiel Seven Doors. Am 21. Februar 2023 wird das Spiel digital auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel wird auf allen Plattformen für 4,99 Euro erhältlich sein.

Quelle: SOEDESCO