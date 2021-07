SEGA feiert Sonic The Hedgehog mit Doku XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 18:15 Uhr

Das Maskottchen von SEGA, Sonic The Hedgehog, gibt es nun schon seit 30 Jahre. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, hat man sich mit G FUEL zusammengetan, um eine Dokureihe rund um den blauen Igel zu drehen.

Prominente und einflussreiche Gäste erzählen darin von ihren Lieblingserinnerungen an Sonic aus all den Jahrzehnten. Im ersten Teil kommt Jirard Khalil zu Wort, den ihr vielleicht von dessen YouTube-Format The Completionist kennt. Er spricht über die Entwicklung der Marke und betont besonders simultanen Multiplayer und seine Lieblingsaspekte. Außerdem zückt er den Stift, um Sonic zu verewigen, und spielt ein wenig Sonic the Hedgehog. Docht seht selbst:

Quelle: SEGA