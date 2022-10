Scorn startet den Albtraum auf Xbox Series XBU MrHyde am Fr, 14.10.2022, 15:15 Uhr

Entwickler Ebb Software und Publisher Kepler Interactive veröffentlichen heute das Horrorspiel Scorn für Xbox Series X|S und den PC, es ist auch im Xbox Game Pass enthalten. Das Spiel kann mit dem Xbox Play Anywhere auf beiden Plattformen gespielt werden. Hier sind weitere Informationen und der Launch-Trailer für euch:



Der Launch-Trailer dient als Warnung, dass diejenigen, die die Tiefen der Welt von Scorn betreten, sie verändert wieder verlassen werden. Ohne jegliche Hilfe müssen die Spieler und Spielerinnen lernen, mit den Schrecken umzugehen, die diese verfallene Welt ihr Zuhause nennen, indem sie ihr Arsenal an biomechanischen Waffen einsetzen, um unbeschadet zu überleben.



Die einzige Möglichkeit, sich in einem trostlosen und miteinander verbundenen Biolabyrinth zurechtzufinden, besteht darin, die Regeln dieses alptraumhaften Ortes zu erlernen und die grausamen Maschinen zu manipulieren, die dort zurückgelassen wurden. Nur wer die Geheimnisse enträtselst und die zur Verfügung stehenden biologischen Hilfsmittel einsetzt, kann in dieser Welt vielleicht überleben. Wird man dabei auch die Wahrheit finden? Das ist eine gänzlich andere Frage.

Quelle: Kepler Interactive