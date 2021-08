Sci-Fi-Zelda-like XEL für PC und Konsolen angekündigt XBU TNT2808 am Di, 24.08.2021, 16:30 Uhr

Bei XEL handelt es sich um ein lebhaftes "Zelda-like" mit Sci-Fi-Setting. Das bunte Abenteuer soll 2022 für den PC und Konsolen starten. Wir haben noch ein paar Infos für euch!

Ihr könnt im Spiel eine lebhafte Welt mit wunderschönen - manchmal aber auch tödlichen - Biomen erkunden. Ihr löst Rätsel, erforscht mysteriöse Dungeons und bekämpft ruchlose Roboter und exotische Tiere. XEL nimmt euch mit auf eine Reise durch eine epische, herzerwärmende Story, die mit einem fantastischen Setting und erinnerungswürdigen Charakteren gefüllt wurde. Ein kraftvoller Soundtrack darf natürlich auch nicht fehlen, der kommt hier von Komponist Gidon Wolff.

Ihr schlüpft in die Rolle von Reid, die an Amnesie leidet und eine Bruchlandung auf einer geheimnisvollen Welt hingelegt hat - an ihr altes Leben kann sie sich nicht erinnern. Ihr geht mit ihr der geheimnisvollen Welt auf den Grund, löst Geheimnisse und Rätsel und erforscht, was es mit der instabilen Zeit auf sich hat. Die wunderschöne Oberwelt bietet einige Dungeons, in klassischer Draufsicht und im 3D-Action-Abenteuer-Format. Ihr trefft auf charmante Charaktere, behauptet euch in nervenerregenden Kämpfen, und findet und verbessert Waffen, Items, Gadgets und Bewegungen - einige davon helfen euch vielleicht sogar, durch Zeit und Raum zu springen.

Die Hauptfeatures:

Abtauchen in Sci-Fi-Dungeons : Die Welt von XEL bietet eine weite Oberwelt und herausfordende, zeldaartige Dungeons, die ihr entdecken könnt.

: Die Welt von XEL bietet eine weite Oberwelt und herausfordende, zeldaartige Dungeons, die ihr entdecken könnt. Tiefes Kampfsystem : Werdet immer besser, Attacken und Kombos zu nutzen, während ihr ausweicht und pariert, um Gegner auszuschalten.

: Werdet immer besser, Attacken und Kombos zu nutzen, während ihr ausweicht und pariert, um Gegner auszuschalten. Gadgets und Knarren : Meistert und verbessert eure Waffen, Schilde und Gadgets, um Feinde zu zerschmettern und neue Gegenden freizuschalten.

: Meistert und verbessert eure Waffen, Schilde und Gadgets, um Feinde zu zerschmettern und neue Gegenden freizuschalten. Tiefe Lore und noch tiefere Mysterien : Was passierte dieser Welt? Wer ist dafür verantwortlich? Fügt die Puzzleteile der Story zusammen und entschlüsselt die kryptische Vergangenheit von XEL.

: Was passierte dieser Welt? Wer ist dafür verantwortlich? Fügt die Puzzleteile der Story zusammen und entschlüsselt die kryptische Vergangenheit von XEL. Raumzeit? Kein Problem: Schaltet Spezialfähigkeiten frei, die es Reid erlauben, Zeit und Raum zu krümmen, um neue Gegenden zu öffnen und schwierige Gegner zu zerstören.

Quelle: Assemble Entertainment