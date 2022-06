Schnuppert jetzt in Metal: Hellsinger rein - vor dem Release im September XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 19:00 Uhr

Gleich zwei News in einer: Metal: Hellsinger hat einen Releasetermin. Ab dem 15. September könnt ihr auf der Xbox Series X/S, PlayStation und am PC loslegen. Wobei, eigentlich könnt ihr das ab sofort - dank Demo!

Außerdem sind die Vorbestellungen für Konsole gestartet, die unter anderem 48 Stunden vor Launch bereits Zugang auf das Spiel gewähren. Einen Blick in die Hölle liefert der neue Gameplay-Trailer mit einer Entwicklervorstellung von The Outsiders und Ingame-Musik von Serj Tankian von System of a Down sowie Alissa White-Gluz von Arch Enemy.

Spieler auf der ganzen Welt können im Demo-Level nun zum Killer-Rhythmus von Alissa White-Gluz’ Stimme grooven und sich an die Spitze der Leaderboards spielen. Wer Metal: Hellsinger verstehen will, muss das pulsierende Gameplay aus erster Hand erleben – und jetzt kann das jeder! Schießend und rennend geht es durch die Hölle, mit Takedowns, die auf den donnernden Rhythmen des Soundtracks abgestimmt sein wollen. Die einzelnen Tracks wurden von Two Feathers komponiert und von den größten zeitgenössischen Sängern der Metal-Szene performt.

Dave Goldfarb, Creative Director bei The Outsiders, meint: "Die Zeit ist gekommen, Freunde. Wir sind so froh, endlich eine Demo für alle veröffentlichen zu können, damit ihr den Metal selbst spüren könnt."

Am 15. September schlüpfen Spieler in die Rolle von Unknown, der Metal gewordenen Rache, und begleiten sie auf der Jagd nach dem Red Judge, dem Herrn der Höllen. Metal: Hellsinger kann auf Steam der Wishlist hinzugefügt und ab jetzt für PlayStation 5 und Xbox X|S vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten 48 Stunden vor Veröffentlichung bereits Zugang zur Release-Version.

Quelle: Funcom