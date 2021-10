Schauriger Teaser-Trailer stimmt auf The Invincible ein XBU TNT2808 am Fr, 15.10.2021, 10:45 Uhr

In einem neuen Teaser-Trailer sehen wir Spielszenen aus The Invincible, einen Sci-Fi-Retro-Future-Thriller für Einzelspieler. Neben Spielszenen erfahren wir in dem Teaser leider auch von einer Verschiebung des von dem Roman des Autors Stanisław Lem inspirierten Spieles auf das Jahr 2022.

Der unheimliche Teaser-Trailer stellt Dr. Yasna und Astrogator Novik, die Hauptfiguren von The Invincible, vor, die versuchen, Regis III zu entkommen. Gegen den Rat des Astrogators beschließt Yasna, einen mutigen Schritt zu tun. Nun muss sie die Konsequenzen ihres Handelns tragen.

The Invincible befindet sich derzeit für PC und New-Gen-Konsolen unter Verwendung der Unreal Engine in Entwicklung. In einer fernen Galaxie auf dem mysteriösen Planeten Regis III schlüpfen die Spieler in die Rolle der Wissenschaftlerin Dr. Yasna und können sich auf mehrere Story-Pfade und Enden in diesem cineastischen Abenteuer-Thriller freuen.

Die Geschichte spielt in einer alternativen Zeitlinie der Retro-Zukunft, in der die digitale Technologie noch nicht erfunden wurde. Die Menschheit nutzt zwar analoge Technologie, hat aber dank dieser riesige Mengen an Planeten erobert und sich in viele andere Galaxien vorgewagt.

Quelle: Starward Industries