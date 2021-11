Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered bestätigt XBU ringdrossel am Do, 18.11.2021, 11:15 Uhr

Die Gerüchteküche hat schon seit einiger Zeit zu dem Thema gebrodelt. Nun ist es offiziell. Die Verantwortlichen von Skunskape Games geben an, dass der Adventure-Titel Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered Anfang Dezember 2021 seinen Weg auf die Xbox One finden wird.

Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered erscheint am 8. Dezember

Quelle: Skunskape Games