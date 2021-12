S.T.A.L.K.E.R. 2 wird ohne NTFs ausgeliefert XBU ringdrossel am Fr, 17.12.2021, 09:30 Uhr

Seit einiger Zeit war die Rede davon, möglicherweise die Blockchain-Technologie mit NFTs in S.T.A.L.K.E.R. 2 - The Heart of Chernobyl zu implementieren. Nun hat GSC Game World aber abgewunken und erklärt, dass man hiermit alle Pläne zum Einbau solcher NFTs verworfen hat.

S.T.A.L.K.E.R. 2 erscheint für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: GSC Game World