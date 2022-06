Düsterer Trailer stimmt auf S.T.A.L.K.E.R. 2 ein XBU TNT2808 am Do, 16.06.2022, 12:30 Uhr

Eigentlich sollte S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl noch in diesem Jahr erscheinen - dann kam etwas Verheerendes dazwischen: Krieg! Nichtsdestotrotz lassen sich die ukrainischen Entwickler von GSC Game World nicht unterkriegen und arbeiten weiter an dem Spiel, das nun 2023 für PC und Xbox Series X/S erscheinen wird. Im Zuge des Xbox Extended Showcase 2022 gab es nun einen neuen Trailer.

Einige Mitarbeiter von GSC Game World entschieden sich dazu, ihr Land zu verteidigen, während ein Teil der Entwicklung in Kiew fortgesetzt wird. GSC Game World eröffnete außerdem ein Büro in Prag, Tschechien, von dem aus der Großteil der Entwicklung weitergeht.

Wem der leicht geänderte Name des neuen S.T.A.L.K.E.R.-Teils auffällt: "Chornobyl" ist die ukrainische Schreibweise des bekannten Atom-Meilers.

Das The S.T.A.L.K.E.R.-Universum basiert auf drei Videospielen und hunderten Büchern, Comics und zahlreichen Fan-Fiction Inhalten. Mit über 15 Millionen verkauften Einheiten weltweit wurde das Franchise von Kritikern gefeiert und seine Fans warten sehnlichst auf das Comeback S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Quelle: Koch Media